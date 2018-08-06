Як надати допомогу при тепловому та сонячному ударі (ІНФОГРАФІКА)

Для того, щоб уникнути теплового і сонячного удару, потрібно носити влітку легкий головний убір світлого кольору, на пляжі користуватися парасолькою, а також вживати більше води і продуктів, які багаті вуглеводами і білками.

Тепловий удар отримати можна дуже легко, а ось наслідки можуть бути складними, тому важливо не допускати перегрівання на сонці та втрати води організмом.

Факти ICTV підготували кілька порад, як уникнути теплового та сонячного удару та як надати першу допомогу, якщо це вже сталося.

Якщо Ви відпочиваєте на морі, уникайте тривалого перебування на пляжі, перші три дні краще взагалі перебувати в тіні, особливо у найспекотніші години дня (з 11.00 до 17.00).

Приймайте сонячні ванни спочатку не більше 15-20 хвилин, потім цей час можна збільшити до 2 годин з обов’язковими перервами. Пам’ятайте, що найбільш безпечно засмагати в ранкові та вечірні години.

Що відбувається при перегріванні

Сонячний і тепловий удари мають схожі прояви.

Головними симптомами є головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість, блювання, висока температура до 40 градусів, можуть бути м’язові спазми і біль, розлади зору, кровотеча з носа, галюцинації, втрата свідомості.

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Як надати допомогу

Перш за все, потрібно перенести потерпілого в прохолодне затінене місце і дати багато води.

Добре було б прийняти прохолодний душ або ванну. Якщо ж такої можливості немає, роздягніть потерпілого до пояса, оберніть мокрим простирадлом або покладіть мокрі рушники на голову, на ділянки пахових складок, там, де проходять великі судини.

Щоб відбувалося випаровування вологи, створіть рух повітря за допомогою вентилятора або обмахування потерпілого чимось.

Крім того, можна піднести до носа потерпілого ватку з нашатирним спиртом.

Перша допомога при сонячному ударі така ж, як при тепловому.

Але при сонячному ударі, крім перегріву, також можуть бути опіки шкіри. Якщо шкіра уражена сильно і на ній є пухирці, прикрийте місце опіку сухою стерильною пов’язкою і зверніться до лікаря. Пам’ятайте, що сонячний і тепловий удар – це серйозні випробування для організму.

Якщо постраждалому не стає краще, він без свідомості, у нього порушене дихання або погано прощупується пульс, негайно викликайте невідкладну медичну допомогу.

Після перенесеного теплового або сонячного удару постарайтеся не виходити на сонце хоча б 2 дні.

Дотримуйтеся постільного режиму, вживайте продукти, багаті клітковиною і калієм, водянисті фрукти та овочі: кавун, апельсини, ананаси, огірки.

У ці дні не вживайте алкоголь, уникайте фізичних вправ і куріння, поки не вилікуєтеся повністю.

Нагадаємо, Факти ICTV робили відео про те, що варто робити при тепловому ударі, а що – ні.