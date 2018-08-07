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На Чернігівщині 8 людей потрапили до лікарні після поминального обіду

У Чернігівській області 8 осіб госпіталізували після поминального обіду з підозрою на сальмонельозну інфекцію. Серед постраждалих – одна дитина.

Лікарня

Про це повідомляє Департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

– Протягом 3-5 серпня з клінічним діагнозом: Гастроентероколіт, підозра на сальмонельозну інфекцію до інфекційних відділень КЗ Варвинська центральна районна лікарня (7 осіб, з яких 1 дитина) та КЛПЗ Прилуцька центральна міська лікарня (1 особа) госпіталізовано усього 8 осіб, з яких 1 дитина, – йдеться у повідомленні.

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Відомо, що всі постраждалі 1 серпня відвідували поминальний захід у селі Дащенки Варвинського району.

Постраждалим від 3-х до 73-х років. Стан хворих середньої тяжкості. Остаточний діагноз буде встановлено лабораторно.

Тим часом у Львівській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 27 осіб, які проживали і харчувались у готелі.

Фото: Dreamstime

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