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Отрута у каструлі: популярний інгредієнт визнали небезпечним

М’ясний бульйон, який є основою для багатьох страв, може бути по-справжньому шкідливим для людини і використовувати його не варто.

Так, лікарі-дієтологи радять зливати воду, в якій варилася курка, свинина або яловичина, пише АіФ.

Справа у тому, що м’ясо накачане під зав’язку антибіотиками, гормонами та іншими, некорисними речовинами може бути для людини небезпечним.

У зв’язку з цим фахівці радять купувати відразу суповий набір або відокремлювати м’ясо від кістки і варити бульйон виключно на кістці. А ось м’ясо безпосередньо додавати у каструлю вже відварене – перший бульйон бажано злити.

Крім того, варто врахувати, що при захворюваннях нирок і подагрі білкову їжу взагалі краще не вживати.

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До речі, раніше Факти ICTV писали про хвороби з холодильника і правила зберігання продуктів.

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