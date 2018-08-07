Прорив у медицині. Вчені виростили штучні легені

Вперше ученим вдалося виростити у лабораторії штучні легені, які потім імплантували свиням.

Тварини зі штучними легенями прожили ще кілька тижнів без будь-яким ускладнень, пише Science News.

Відзначається, що легені вирощували протягом 30 днів з клітин свиней-донорів.

Готові органи пересадили чотирьом свиням замість лівої легені.

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Свині прожили 10 годин, 14 днів, місяць і два місяці, після чого їх умертвили.

Після розтину тварин вчені не виявили ознак відторгнення пересадженого органа ні в одному з випадків.

Раніше штучні легені, пересаджені гризунам, відмовляли впродовж декількох годин.

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