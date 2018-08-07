“Тону” ніхто не кричить. Як надати першу допомогу потопаючому (ІНФОГРАФІКА)

Як правильно надати першу допомогу потопаючому, що робить людина, коли тоне, і які є правила безпеки на воді – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Упродовж минулої доби, 6 серпня, на водоймах України загинула 21 особа, зокрема п’ятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Маємо для вас напружену історію, яка, на щастя, закінчилася добре завдяки небайдужим людям, які знали, як надавати першу медичну допомогу.

6 липня у басейні одного з дитячих таборів ледь не потонула дитина.

Історію розповіла у Facebook очевидець Лариса Лелека, яка і стала рятівником маленького Сергія.

Так, пані Лариса знімала відео, як плаває її донька у дитячому басейні, і не одразу помітила, що інша дитина тоне. Ніхто з присутніх поруч також не помітив цього.

Крім того, жінка вказує, що надсилала відео в загальну групу батькам, де було близько 80 осіб, які також відразу не побачили нічого підозрілого.

– Людина тоне непомітно. Прямо у вас на очах, що і видно на відео. Цей басейн всього 20 кв м. і 1.20 глибиною. Людина, що тоне, ніколи не кричить, бо намагається зробити вдих. Вона може робити кволі безпорадні уривчасті рухи, намагаючись схопитись за поверхню води. На відео яскравий приклад. Купа народу поруч, всі дивляться – і не бачать ознак біди, – пише Лариса Лелека.

Жінка вчасно зреагувала та надала разом з ще одним очевидцем паном Олександром першу допомогу дитині.

– Не розраховуйте на рятувальників чи медперсонал, не шукайте того, хто вміє краще. Дійте, щоб не впустити єдиний шанс. У нашому випадку рятувальник був скоріше сторожем басейну і касиром. Абсолютно безпорадний, як і 3 тітки від медперсоналу, що терли ніжки і тримали пляшечку з зеленкою та нашатирем в руках, – додає пані Лариса.

Лариса Лелека вказує, що проходила курси з першої медичної допомоги. Саме тому вона знала, що робити у даній ситуації.

Крім того, у неї з собою була маска з клапаном для штучної вентиляції легенів, яка дуже допомогла, адже ротом у дитини йшла піна, слиз і вода, тому без штучного дихання рот в рот саме качання не допомагало.

Під час такої ситуації варто комусь конкретному дати вказівку викликати “швидку” і надати чітку інформацію “Дитина без дихання **хвилин. Почали серцево-легеневу реанімацію. Адреса ***”.

Після такої інформації допомога приїде швидше.

Пані Лариса – герой! І було б добре, якщо людей, які вміють надавати першу допомогу, буде більше. Кожен з нас має пройти відповідні курси, щоб у разі надзвичайної ситуації з близькими і випадковими незнайомцями, можна було надати необхідну допомогу.

Так, це і є громадська свідомість.

Нагадаємо правила поводження біля водойм та як надавати першу допомогу утопаючому. Але, відзначимо, що однієї теорії мало, варто пройти спеціалізовані курси.

Перша допомога при утопленні:

постраждалого необхідно якнайшвидше доставити до берега та викликати швидку медичну допомогу (надавати першу допомогу в воді може лише досвідчений рятувальник);

не намагайтесь витягти людину з води, якщо небезпека може загрожувати і вам;

очистіть ротову порожнину від піску та водоростей;

зробіть кілька вдихів потерпілому, щоб виштовхнути воду з його рота;

переверніть потерпілого, аби вода витекла з верхніх дихальних шляхів (дітей тримають за ноги, головою донизу);

якщо людина не дихає, починайте штучне дихання: затисніть потерпілому носа, вдихніть повітря та видихніть в рот потерпілому. Повторюйте процедуру з інтервалом в 4 -5 секунд. Маленьким дітям штучне дихання роблять, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.

Якщо відсутнє серцебиття, починайте робити непрямий масаж серця:

покладіть потерпілого на рівну, тверду поверхню;

покладіть свої долоні (одна на одну) на груди потерпілому;

випряміть руки в ліктях і всією своєю вагою натисніть на неї;

зробіть не менше 30 натискань, тривалість кожного близько 1 секунди;

коли потерпілий прийшов до тями, його слід зігріти: закутайте його в ковдру, за можливості дайте теплий солодкий чай.

Обов’язково дочекайтесь медиків! Ускладнення від утоплення можуть бути відкладеними і проявитися не відразу.

Із початку цього року на водоймах країни загинуло вже понад півтисячі українців. Таку сумну статистику наводить Державна служба з надзвичайних ситуацій. Лише з червня потонули вже 170 людей.

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Правила безпеки на воді:

плавайте тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, що відповідають вимогам безпеки ;

діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих: не дозволяйте дітям купатися самостійно, без нагляду;

безпечніше відпочивати на воді у світлий час доби, плавати в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +17С, повітря – не нижче +20С;

вкрай небезпечно стрибати в місцях, де невідомі глибина та стан дна;

після прийому їжі плавати можна не раніше, ніж через 1,5-2 години;

не запливайте за межу купання в акваторії, огороджену буями;

не підпливайте до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;

не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки та буї;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

пам’ятайте, що організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням, захватами та підтопленням дуже небезпечно;

не подавайте обманні сигнали тривоги заради жарту;

не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;

не використовуйте воду з річки для миття фруктів, овочів, ягід;

залишайте водні об’єкти та територію пляжів чистими.

У воді потрібно знаходитися 10-15 хвилин.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як надати допомогу при сонячному ударі.