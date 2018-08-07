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У Харків завезли малярію

У Харкові зареєстрували завізний випадок малярії у громадянина Республіки Нігерія.

Комар

4 серпня лікарі зареєстрували в Харкові завізний випадок малярії у громадянина Республіки Нігерія, який прибув до міста у приватних справах, повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

Епідеміологічне розслідування встановило, що 1 серпня у хворого з’явилися скарги на слабкість, сухість у роті, підвищення температури тіла до 39ºС, біль у животі та рідкі випорожнення.

Вперше за медичною допомогою іноземець звернувся 4 серпня. Карета швидкої допомоги доставила його до обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом – малярія.

У ході дообстеження лікарі підтвердили хворому діагноз.

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За місцем проживання хворого проведено епідеміологічне розслідування і запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

До слова, за поточний період 2018 року в Харківській області зареєстровано 6-й випадок малярії. 2 з них – у жителів Харківської області, які перебували в країнах Африки.

У лютому 2018 року громадянин Республіки Камерун привіз у Харків малярію.

Фото: Pixabay

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