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Інсульт, сліпота і ще 5 хвороб, які викликає куріння

Куріння зазвичай пов’язують з раком легенів, однак список хвороб, які воно викликає, значно довший.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

1. Серцево-судинні хвороби – у 17-25% випадків серцево-судинні хвороби розвиваються саме через куріння. Ця звичка підвищує ймовірність коронарної хвороби серця або інсульту у 2-4 рази.

2. Хронічне обструктивне захворювання легень – куріння вважають головною причиною ХОЗЛ. У США вісім з десяти смертей через це захворювання викликані курінням, у тому числі пасивним.

3. Рак прямої кишки – за інформацією Національного інституту раку, куріння значно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки і поширення новоутворень. Доведено, що у курців майже у два рази частіше виникають поліпи товстої кишки.

4. Тютюновий дим зменшує фертильність жінок і чоловіків – куріння майбутньої матері збільшує ризик передчасних пологів, переривання вагітності, малої ваги при народженні, мертвонародження, дефектів розвитку і синдрому раптової смерті немовлят.

5. Курці більше ризикують отримати катаракту і дегенерацію сітківки. Вони набагато більше ризикують розвити деменцію та хворобу Альцгеймера у похилому віці.

6. Ця звичка погіршує мікрофлору ротової порожнини, сприяє пошкодженю і навіть втраті зубів і зупиняє амилазу слини – ферменту, потрібного для перетравлення складних вуглеводів.

7. Куріння підвищує ймовірність розвитку раку легенів у 25 разів.

Читайте: 5 фактів про вплив куріння на серце

До речі, раніше Факти ICTV зібрали 10 причин кинути курити саме сьогодні

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