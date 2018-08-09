Заради хорошої потенції: науковці назвали найкращу білизну для чоловіків

У чоловіків, які найчастіше носили боксери, концентрація сперми була на 25 відсотків вищою, а кількість сперматозоїдів – вище на 17 відсотків, ніж у чоловіків, які віддають перевагу трусам іншого крою.

Про це повідомляють американські вчені в статті, опублікованій у журналі Human Reproduction, передає N+1.

У новій роботі вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Т. Х. Чана під керівництвом Хорхе Чаварро проаналізували дані про 656 чоловіків у віці від 18 до 56 років, які звернулися за допомогою в лікуванні безпліддя в період з 2000 по 2017 рік.

У чоловіків, які найчастіше носили боксери (усього їх було більше половини – 345 осіб), концентрація сперми була на 25 відсотків вищою, а кількість сперматозоїдів – вище на 17 відсотків, ніж у чоловіків, які віддають перевагу труси іншого крою. Крім того, у чоловіків, які віддають перевагу боксерам, також спостерігався знижений рівень концентрації фолікулостимулюючого гормону, необхідного для регулювання виробництва сперми.

Вчені припускають, що знижений вміст цього гормону у чоловіків, які носять боксери, порівняно з тими, хто має більш вузькі труси, пояснюється тим, що спермогенез відбувається нормально і не регулюється підвищеною концентрацією гормонів, яка вступає в силу при пошкодженні мошонки занадто вузькою білизною.

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