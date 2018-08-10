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Чому варто почати бігати вже сьогодні: поради Супрун

Регулярні пробіжки продовжують життя на 3 роки.

Біг

Про це свідчать результати 15-річного дослідження, в якому взяли участь більш як 55 тис. людей, пише у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Все завдяки тому, що біг дає кардіонавантаження, які так потрібні для здоров’я серця. Не обов’язково пробігати довгі кілометри. Мінімальна корисна доза фізичної активності вас приємно здивує. Бігайте протягом 5-10 хвилин щодня у комфортному для вас темпі і це вже спрацює! – радить вона.

Супрун також назвала ще кілька причин почати бігати вже сьогодні:

  • – для людей, що регулярно бігають, ризик смерті від серцевих нападів та інсультів знижується на 45%, а передчасної смертності – на 30%;
  • – це профілактика надмірної ваги.

За її словами, саме малорухливий спосіб життя є причиною близько 9% передчасних смертей – він посідає 4-е місце після куріння, діабету та високого тиску.

ЧитайтеЧим корисна ранкова пробіжка

– Тож намагайтеся все життя проводити в русі. Будь-яка мінімальна, проте регулярна фізична активність дуже корисна для здоров’я. Якщо у вас немає часу на біг, намагайтесь проводити активно кожну вільну хвилину, – підсумувала Супрун.

Раніше Факти ICTV давали 10 простих порад для бігунів-новачків.

Фото: МОЗ

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