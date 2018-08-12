По тілу з’являються пухирі: відомий хімзасіб викликає рак

Популярний засіб з боротьби із бур’янами Roundup викликає рак шкіри.

10 серпня, у США було винесено безпрецедентне рішення у справі 46-річного садівника. У 2014 році у Девейна Джонсона виявили лімфому. Експерти стверджують, що онкологічне захворювання було викликано саме зазначеним засобом, яке виробляє велика хімічна компанія Monsanto, пишуть Факти.

Засіб, як з’ясувалося, містить заборонену речовину гліфосат. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що воно викликає у людей рак.

Джонсон працював багато років садівником в одній з каліфорнійських шкіл. Він практично кожен день обприскував шкільний город і сад Roundup. Поступово стан здоров’я Девейна став погіршуватися. Коли він звернувся до лікарів, було вже пізно. На думку медиків, йому залишилося жити кілька тижнів.

Все тіло чоловіка покрилося жахливими пухирями.

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До речі, знайдена причина особливо небезпечного раку у чоловіків.