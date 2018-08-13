Чим небезпечний сніданок вівсянкою

Дієтологи рекомендують снідати вівсяною кашею не частіше, ніж один раз на 2-3 дні, адже вона вимиває кальцій з організму.

Про це повідомляє Країна здоров’я.

За словами фахівців, дуже важливо – яку саме крупу використовують для приготування вівсяної каші.

Найкорисніша вівсянка – з цільних зерен вівса, але для її приготування потрібно досить багато часу, тому більшість любителів такого сніданку надають перевагу каші з круп.

Адже приготувати їх можна за кілька хвилин – просто залити потрібну кількість пластівців окропом. Але користі у такій каші набагато менше, особливо, якщо у ній додатково міститься цукор, шматочки фруктів й інші добавки.

Кашу з додатками взагалі не рекомендується часто вживати – так можна набрати зайву вагу і зіпсувати кишечник.

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