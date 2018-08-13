Скільки солі можна їсти – названо безпечний рівень

Вживання менше 5 г харчової солі на день не призводить до ризику розвитку гіпертензії і пов’язаних із нею серцево-судинних захворювань.

Такі висновки зробили за результатами дослідження канадські вчені з Університету Макмастера, пише Лента.Ру з посиланням на статтю у The Lancet.

У їхньому експерименті взяли участь майже 96 тис. осіб у віці 30-75 років з 369 населених пунктів у всьому світі.

Вчені взяли зразки сечі для оцінки щодобового споживання солей натрію, а також виміряли кров’яний тиск.

На вибірці з 82 544 людей було визначено захворюваність серцево-судинними захворюваннями.

Виявилося, що учасники з 80% оцінюваних населених пунктів у Китаї споживають більше 5 г солі на день, у той час як в інших регіонах – близько 3-5 г.

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При цьому вчені попереджають, що низьке споживання солі також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

До речі, вживання цукру підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера на третину.

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