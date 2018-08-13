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Життя в однокімнатній квартирі небезпечне для здоров’я – вчені

Людям, які довгий час проживають в однокімнатних квартирах, загрожують психічні розлади.

Психічні розлади можуть виникнути у людей не тільки з причини травм або переживань, але і банально, через квартирне питання, пишут AIF.ua

Довге життя в однокімнатній квартирі може викликати ряд психічних відхилень у людей.

Такої думки дійшли вчені, провівши соціологічне дослідження.

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Люди, у яких практично немає свого особистого простору, часто піддаються постійному дискомфорту і скаржаться на різні психосоматичні захворювання. Зокрема, вони страждають від розладу психіки, безініціативності, нервозності, апатії.

Крім того, однушка – це практично завжди поширення інфекцій з моментальною швидкістю. Лікарі відзначають, що у дітей при відсутності достатнього простору для життя спостерігаються хронічні респіраторні недуги, які є наслідком зниженого імунітету.

Фахівці нагадують, що для одного мешканця квартири має бути не менше 9 квадратних метрів.

Раніше Факти ICTV писали, що дієтологи рекомендують снідати вівсяною кашею не частіше, ніж один раз на 2-3 дні, адже вона вимиває кальцій з організму.

Фото: dreamstime.

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