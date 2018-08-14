3 міфи про фрукти – Супрун розповіла, коли і скільки можна їсти

Фрукти дуже корисні для людського організму, але необхідно знати міру.
Про це написала виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.
Міф 1. Фрукти треба їсти до обіду
Немає причин відмовлятися від фруктів у другій половині дня через страх набрати зайві кілограми.
– Будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Але немає жодних доказів того, що рівень цукру підвищується швидше до 2-х годин дня, ніж будь-який інший час доби, – пише написала вона.
Міф 2. Фруктів можна їсти скільки завгодно
Фрукти дуже корисні, але тут повинна бути міра, адже вони також містять цукор – фруктозу або сахарозу.
– Фруктоза засвоюється не так швидко, як, наприклад, сахароза. Тому може довше засвоюватися у кишківнику. Там її споживають бактерії, від цього утворюються гази. Тому якщо ви з’їсте кілограм груш або винограду – ризикуєте отримати не лише багато калорій, але і здуття. Є люди, які взагалі не здатні засвоювати фруктозу, – розповіла вона.
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Міф 3. Фрукти потрібно їсти на порожній шлунок і не змішувати з основним прийомом їжі
– Наша травна система більш ніж готова перетравлювати і поглинати поживні речовини з фруктів, незалежно від того чи ви з’їли їх натщесерце або разом з їжею. Хоча фрукти можуть уповільнити процес евакуації їжі з шлунку, це не означає, що у вас погане травлення. Навпаки, ви довше будете відчувати себе ситим, – підкреслила Супрун.
Наукових доказів, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення, не існує.
Істи фрукти на десерт – хороша ідея, оскільки вони містять волокна, які краще насичують і допомагають залишатися ситими протягом дня.
– Отже, немає специфічного часу або правил для всіх, коли можна або не можна їсти фрукти. Однак треба пам’ятати, що всі ми різні, а отже, норма вживання фруктів, як і овочів, у кожного своя. Бо навіть корисним не можна зловживати, – підсумувала Супрун.
Раніше Супрун розвінчала міф про кавуни і нітрати.
Фото: dreamstime.