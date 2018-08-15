Що видаватимуть при народженні дитини: перелік товарів із Пакету малюка

З вересня при народженні дитини кожна родина отримає Пакет малюка загальною вартістю до 5 тис. грн. Стало відомо, що увійде в перелік дитячих товарів.

З 1 вересня 2018 року українські сім’ї при народженні дитини отримають Пакет малюка – набір із 25-ти необхідних речей для новонароджених діток.

Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок міститиме інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною, повідомляє Мінсоцполітики.

Пакет малюка – перелік товарів:

Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці;

Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше 56 штук в упаковці;

Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

Пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

Пелюшка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

Шапочка, 100% бавовна, розмір 0 – 3 місяці;

Шапочка, 100% бавовна, розмір 3 – 6 місяців;

Боді з коротким рукавом: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см;

Боді з довгим рукавом, трикотаж, 100% бавовна: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см;

Штани-повзунки із закритими носочками, 100% бавовна: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см;

Чоловічки з довгим рукавом та штанцями: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см;

Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків, розмір 0 – 3 місяці;

Термометр для води;

Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником;

Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі;

Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці;

Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач – 100% бавовна, зовнішня тканина – також 100% бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 x 70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски;

Рушник махровий для купання з кутком, розмір 100 x 100 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %), вироблений з натурального матеріалу;

Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей;

Крем із вмістом ланоліну 100%;

Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл;

Весь комплект буде упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. А для зміцнення конструкції, в дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.

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Нагадаємо, одноразова допомога Пакет малюка видаватиметься мамі чи законному представнику дитини при виписці новонародженого з пологового будинку.

Фото: Pixabay