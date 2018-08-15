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Вчені навчилися передбачати тривалість життя

Жінки, чиї матері доживали до 90 років, також мають високу тривалість життя.

Старість

Такого висновку дійшли вчені з каліфорнійського університету в Сан-Дієго, пише MedicalXpress.

Вони проаналізували дані 22 тис. жінок у період постменопаузи: вивчався зв’язок між різними факторами (в тому числі спадковість і вплив середовища) і розвитком хронічних захворювань.

Не враховувалися лише причини смерті серед жінок.

Виявилося, що у тих жінок, чиї матері доживали до 90 років, на 25% збільшувалася ймовірність того, що вони не постраждають від серйозних захворювань (інсульту, діабету, раку), а також не стануть інвалідами через переломи та інші причини.

Якщо ж обоє батьків доживали до похилого віку, то ймовірність здорового старіння у жінок збільшувалася на 38%.

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До речі, раніше вчені знайшли психологічний секрет довголіття.

Фото: pixabay

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