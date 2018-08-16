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Масове отруєння на весіллі на Рівненщині: серед постраждалих діти

У Радивилівському районі Рівненської області 10 осіб госпіталізували з гострим отруєнням після весілля. Серед постраждалих – четверо дітей.

Лікарня

У Радивилівському районі зареєстровано 10 випадків кишкової інфекції серед гостей, які були на весіллі в с. Дружба, повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Клінічні прояви інфекції схожі на сальмонельоз. Серед захворілих – 4 дітей віком до 18 років.

Усі захворілі знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Радивилівської районної лікарні.

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Проводиться комплекс необхідних протиепідемічних заходів для ліквідації спалаху, проводяться лабораторні дослідження.

Встановлюються джерело інфекції, фактор і шляхи його передачі.

Нещодавно на Волині сталося масове отруєння на весіллі – госпіталізовано 15 осіб.

Фото: Dreamstime

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