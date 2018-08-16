Супрун порадила українцям “пігулку” від усіх хвороб

Здоровий спосіб життя – це безпечна і дешева пігулка від багатьох хвороб.

Про це написала у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Науковці винайшли пігулку, яка здатна покращити ваше здоров‘я та вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Її назва – здоровий спосіб життя, – зазначає вона.

За словами Супрун, організм віддячить покращенням сну та загального самопочуття, збільшенням енергії та втратою зайвої ваги.

Вона також дала кілька порад, які допоможуть на цьому шляху:

Плануйте

Зміна способу життя – тривалий процес, тому важливо розподілити його на реальні етапи, які будуть послідовними. Ідея полягає в тому, що кожен етап є підготовкою до наступного. Тож не можна поспішати або пропускати етапи.

Ставте позитивні цілі

Довготривалі зміни найбільш ефективні, коли підтримуються позитивним настроєм. Будь-яка зміна способу життя має бути значущою та приємною, тож слід уникати формулювань “добре” чи “погано“.

Визначайте конкретні задачі

Досягти ціль легше, якщо є чітке формулювання: займатись спортом 30 хвилин кожного дня, а не просто займатись більше спортом. Кількість задач також має бути адекватною.

Слідкуйте за настроєм

Лікування основних психологічних проблем та вивчення того, як краще керувати стресом та поганим настроєм, дуже важливі для успіху. Адже ми схильні переїдати, якщо нервуємо. Це може стати на заваді на шляху до здорового харчування та правильного режиму дня.

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– В цій нелегкій справі вам допоможе ваш лікар. Він може якнайкраще проаналізувати ваші звички, допомогти порадами та підтримувати в ризикованих ситуаціях, – підсумувала Супрун і додала, що дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на 2 роки.

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