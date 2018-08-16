У США дівчина намагалась застрелитись з рушниці – довелося пересадити обличчя (18+)

У 2014 році 18-річна Кеті Стабблфілд, не витримавши життєвих випробувань, намагалась застрелитись з мисливської рушниці. Їй вдалося вижити – але обличчя було майже повністю знищено.

Про драматичну долю дівчини розповіла Meduza.

Постріл пошкодив дівчині ніс, рот, кістки щелепи і центральної частини обличчя, а також частину чола. Очі вціліли, але були сильно пошкоджені. У Кеті також були важкі травми мозку.

За три роки вона перенесла більше 20 операцій.

Єдиною можливістю повноцінно жити могла бути повна трансплантація лицьових тканин.

Через три роки унікальну операцію Кеті Стабблфілд зробили в Клівлендській клініці.

Всього у світі на той час було зроблено лише 38 пересадок обличчя.

У березні 2016 року її поставили у список очікування. Через 14 місяців донора знайшли: ним стала 31-річна Андреа Шнайдер, яка померла від передозування наркотиками.

Операція тривала 31 годину, в ній взяли участь 11 хірургів.

Трансплантація пройшла успішно. Кеті відновили череп і частину обличчя, що дозволило їй краще бачити, дихати, їсти і говорити. Щоправда, все життя доведеться приймати імуносупресивні препарати, щоб знизити ризик відторгнення тканин.

Але Кеті не сумує, і вже планує вступати до коледжу і стати психологом-консультантом, щоб допомагати іншим людям.

Фото: health.clevelandclinic.org

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До слова, у Китаї 25-річний хлопець після сварки з дівчиною проковтнув 87 цвяхів і сім канцелярських кнопок. Хірурги його врятували.

Фото: health.clevelandclinic.org