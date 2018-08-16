Вчені розповіли, як недосипання пов’язане з самотністю

У Каліфорнійському університеті Берклі вчені прийшли до висновку, що люди, які недосипають, більше страждають від самотності і замкнутості.

Про це повідомляє MedicalXpress.

Фахівці оцінювали стан 18 добровольців після нормального сну і безсонної ночі.

У ході першої частини експерименту людям показували відеозапис, на якій людина з нейтральним виразом обличчя наближалася до камери.

У той момент, коли запис ставав неприємним, випробувані повинні були натиснути кнопку “стоп”. Ті, хто не виспався, натискали на цю кнопку набагато раніше.

До речі, дослідники прийшли до висновку, що самотність підвищує ризик ранньої смертності на 45 відсотків.

Крім того, медичні дослідження пізніше показали, що мозок виспалася, починає активніше реагувати на потенційні загрози і гірше працювати в області, яка відповідає за соціальні взаємодії.

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У другій частині експерименту випробуваним показували відеозаписи, зроблені під час першої частини. Дивлячись людей, які не виспалися, перед камерою, випробовувані характеризували їх як замкнутих і самотніх.

– Чим менше ви спите, тим менше хочете взаємодіяти з людьми. У свою чергу, у інших людей ви теж викликаєте відторгнення, – сказав професор психології і нейробіології Каліфорнійського університету в Берклі Метью Уокер.

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