Вчені знайшли секрет якісного сексу

Дослідники з Університету Огайо дійшли висновку, що якість сексу визначається наявністю особливого типу імунних клітин – тучні. Вони підвищують лібідо.
Про це повідомляє сайт EurekAlert.
Тучні клітини активніше розвиваються в молодих, ніж в старих організмах, проте від їх кількості залежить те, чи буде людині приносити задоволення інтимне життя у зрілому віці.
Дослідження тучних клітин на щурах в Університеті Огайо проводилися під керівництвом доцента психології та нейрології Кетрін Ленц.
Група вчених штучно стимулювала цей тип клітин і прийшла до висновку, що у цих особин сексуальна активність була набагато вищою, ніж у тих, на яких не впливали.Читайте: Чим небезпечна відсутність сексу для жінок Секс у душі – 6 правил Сексуальна залежність визнана захворюванням
Таким чином, значна роль у сприйнятті статевого життя відводиться тучним клітинам, які стимулюють гормональні сплески.
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