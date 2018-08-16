Вчені знайшли секрет якісного сексу

Дослідники з Університету Огайо дійшли висновку, що якість сексу визначається наявністю особливого типу імунних клітин – тучні. Вони підвищують лібідо.

Про це повідомляє сайт EurekAlert.

Тучні клітини активніше розвиваються в молодих, ніж в старих організмах, проте від їх кількості залежить те, чи буде людині приносити задоволення інтимне життя у зрілому віці.

Дослідження тучних клітин на щурах в Університеті Огайо проводилися під керівництвом доцента психології та нейрології Кетрін Ленц.

Група вчених штучно стимулювала цей тип клітин і прийшла до висновку, що у цих особин сексуальна активність була набагато вищою, ніж у тих, на яких не впливали.

Таким чином, значна роль у сприйнятті статевого життя відводиться тучним клітинам, які стимулюють гормональні сплески.

Нагадаємо, чим небезпечна відсутність сексу для жінок.

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