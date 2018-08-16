Які овочі запобігають розвитку раку

Зелені листові овочі – капуста кале, білокачанна капуста, а також брокколі – можуть знизити ризик раку кишечника, стверджують вчені.

Під час перетравлення хрестоцвітих овочів виробляються хімічні сполуки, що запобігають появі раку.

До таких висновків прийшли вчені з Інституту Френсіса Кріка, повідомляє The Statesman.

Дослідження фокусувалося на тому, як овочі змінюють слизову оболонку кишківника на прикладі мишей і мініатюрних шлунково-кишкових трактів, створених у лабораторії.

Науковці дослідили хімічну речовину індол 3-карбінол, яка виробляється під час жування хрестоцвітих овочів.

З’ясувалося, що дієти з високим вмістом цієї речовини захищають мишей від раку, навіть тих, чиї гени створюють високий ризик захворювання.

Читайте: Супрун порадила українцям “пігулку” від усіх хвороб

Навіть тоді, коли в мишей почали розвиватися пухлини, а вчені перевели їх на відповідну дієту, це зупинило прогресування пухлин.

– Це дослідження дає підстави вважати, що молекули, знайдені в овочах, таких як броколі та капуста, допомагають знизити ризик розвитку раку кишківника, – повідомив професор Тім Кі.

Подальші дослідження допоможуть з’ясувати, чи мають молекули, що містяться в цих овочах, такий же ефект для людському організму.

Однак уже зараз існує чимало причин, щоб їсти більше овочів, переконані вчені.

До слова, в сухих дитячих сніданках відомих виробників знайшли небезпечну речовину гліфocaт, що викликає рaк.

Фото: Pixabay