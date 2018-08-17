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Чотири продукти, які допоможуть схуднути

Для того, щоб їсти і худнути потрібно вживати в їжу правильні продукти з розчинної та нерозчинної клітковини.

Загальне правило полягає в тому, щоб споживати однакову кількість кожного виду, повідомляє сайт Моє здоров’я.

Розчинна клітковина допомагає запобігти серцево-судинні захворювання, підвищений рівень холестерину і грає активну роль в процесі травлення. Найбільш поширеними продуктами, які містять розчинну клітковину, є цитрусові.

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Нерозчинна клітковина корисним для мозку і розуму.

Ягоди. Вони багаті антиоксидантами і допоможуть досягти цільової ваги. Ягоди багаті клітковиною це хороший варіант для поєднання із салатами. Також їх можна вживати як закуску. Для цього підходять виноград, полуниця, ожина і малина.

Зерна. Вони регулюють рівень цукру в крові і зменшують можливий дискомфорт, який можуть викликати набряки. Цілі зерна є важливою частиною дієти для втрати ваги.

Овочі. Овочі забезпечують достатню кількість клітковини й інших поживних речовин, які вимагає організм. Вони допомагають очистити організм від всіх токсинів, які іноді перешкоджають схуднути.

Горіхи. Вони забезпечують вітамін Е і є одними з продуктів, які дають найбільшу кількість клітковини. Горіхи дають енергію і залишають нам відчуття насиченості. Кращі види: мигдаль, фундук, волоські горіхи й арахіс.

Раніше Факти ICTV писали, що люди із зайвою вагою мають підвищений ризик захворіти на дуже небезпечні хвороби.

Фото: dreamstime.

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