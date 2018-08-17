Супрун розвіяла міф про безпеку електронних сигарет

Електронні сигарети не менш небезпечні, ніж звичайні тютюнові вироби.

Про це в Facebook написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун.

– В Україні і світі стають все більш популярними різноманітні продукти, які пропонують, як альтернативу звичайним сигаретам … Виробники тютюнових виробів постійно винаходять різноманітні наукові та маркетингові технології, які могли б дозволити їм не зменшувати рівень продажів і прибутку. І одна з таких технологій – це heat-not-burn, – написала вона.

При цьому, за словами Супрун, шкода від нових технологій паління не менше, ніж від звичайного куріння.

– Група швейцарських учених провела незалежне дослідження з метою з’ясувати, чи дійсно технологія нагрівання замість горіння настільки краща за сигарети, як її позиціонують. Вчені виявили, що відсутність горіння все одно не захищає від шкідливих сполук, які є в димі. Наприклад, різниця в змісті деяких канцерогенів (таких як, формальдегід, акролеїн) є сумірною. Ефекту нагрівання цілком достатньо для виділення шкідливих речовин, які отруюють організм людини так само, як це відбувається під час куріння звичайної сигарети, – написала вона.

В.о. голови МОЗ зазначила, що одна з найбільших проблем у вживанні альтернативних тютюнових продуктів у тому, що споживачі мають марні ілюзії щодо їх безпеки, що заважає повному припиненю куріння.

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Як відомо, тютюнові вироби за технологією heat-not-burn під брендом iQOS в Україні виробляє Філіп Морріс Інтернешнл. Ми отримали коментар від компанії з приводу заяви Супрун:

– Згорання не відбувається при використанні технології heat-not-burn. Дослідження ФMI відповідають міжнародним стандартам та рекомендаціям FDA (Науково-експертний комітет Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США). Ми опублікували більш ніж 35 рецензованих наукових публікацій, присвячених лише IQOS. Наші дослідження показують, наприклад, що IQOS в середньому зменшує рівень шкідливих хімічних речовин на більш ніж на 90% порівняно з сигаретами.