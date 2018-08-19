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Чому не можна змішувати алкоголь і енергетики

Енергетики роблять негативний вплив алкоголю сильнішим: почуття страху практично зникає.

Результати біологи опублікували у Journal of Psychiatric Research.

Над дослідженням працювали американські, британські та бразильські експерти.

Так, під час вивчення фахівці акцентували свою увагу на тому, як впливає на організм людини етанол і таурин – головні компоненти спирту і різних енергетиків.

Групу “добровольців” вчені набрали з риб виду даніо-реріо.

Одних помістили в резервуар з водою, інших – в суміш води, таурину і етилового спирту. Пізніше “добровольців” помістили в акваріуми з родичами, серед яких були і хижаки.

Виявилося, що етанол або таурин зменшують соціальну активність, погіршується реакція на хижаків.

Вчені резюмували: енергетики роблять негативний вплив алкоголю сильнішим: почуття страху практично зникає.

Читайте: Як алкоголь впливає на розвиток раку

Варто відзначити, що етиловий спирт називають популярним депресантом, негативно впливає на центральну нервову систему.

Крім того, алкоголь у великих кількостях призводить до різних фізіологічних і психологічних порушень у роботі організму, також алкоголь викликає залежність, подолати яку непросто.

Нагадаємо, восени може здорожчати алкоголь.

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