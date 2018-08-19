Як поліпшити психічне здоров’я – відповідь Супрун

Прогулянки на природі надають позитивний вплив на здоров’я. Вони знижують рівень стресу і допомагають побороти почуття тривожності.

Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила в Facebook.

– Дослідження показують, що чим більше часу ви проводите на природі, тим менший ризик появи психічних проблем. Якщо у вас немає багато часу, достатньо навіть 30-хвилинної прогулянки в парку, щоб істотно поліпшити психічне здоров’я і настрій, – написала Супрун.

Так, під час прогулянок на свіжому повітрі в організмі падає рівень гормонів стресу – адреналіну і кортизолу.

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Мозок стимулює вироблення ендорфінів – природного знеболюючого для нашого організму, що також покращує настрій.

Свіже повітря, тиша і багато зелені сприяють зниженню тиску і позитивним чином впливають на певні ділянки мозку, пов’язані з ризиком виникнення психічних захворювань.

Крім переваг для психічного здоров’я, перебування на свіжому повітрі спонукає нас більш активно проводити час і бути рухливими.

– Здається, досить переконливих аргументів, щоб не проводити вихідні вдома, – підсумувала Супрун.

Нагадаємо, Уляна Супрун порадила українцям “пігулку” від усіх хвороб.