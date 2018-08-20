Понад 41 тис. хворих – в Європі епідемія кору

За першу половину 2018 року на кір в Європі захворіла 41 тис. осіб.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за перші шість місяців 2018 року понад 41 тис. дітей і дорослих захворіли на кір, а в Україні цей показник становить 23 тис. осіб, передає Радіо Свобода.

З 2010-го по 2017-й річне число захворювань не перевищувало 23,9 тис. випадків.

– Ми закликаємо всі країни вдатися до негайних, широких, відповідних по контексту заходів, щоб зупинити подальше поширення цього захворювання. Міцне здоров’я для всіх починається з профілактичних щеплень, і, поки ця хвороба не буде ліквідована, ми не зможемо виконати свої зобов’язання відповідно до Цілей сталого розвитку, – сказала регіональна директор Європейського відділення доктор Сюзанна Джейкаб.

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Більше тисячі випадків захворювання на рік було зафіксовано у Франції, Грузії, Греції, Італії, Росії, Сербії та Україні.

До слова, в Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих з групи ризику.