Реально оцініть свої сили. Як перестати бути трудоголіком

Люди, які звикли перепрацьовувати, можуть завдати значної шкоди своєму організму.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала поради у Facebook тим, хто часто перепрацьовує та сильно втомлюється на роботі.

– Більшу частину нашого дорослого життя ми проводимо працюючи. У світі кількість робочого часу відрізняється в залежності від країни. За дослідженням Світового економічного форуму, найбільше працюють у Мексиці – близько 43 годин та тиждень, найменше – у Німеччині. Збереження балансу роботи та особистого життя найбільш успішно вдається підтримувати Данії – в країні це зображає індекс щастя та добробуту населення, – пише Супрун.

За її словами, люди, які перепрацьовують, схильні менше слідкувати за своїм здоров‘ям. Вони втомлюються, недосипають та часто харчуються малопоживною їжею.

Супрун радить навчитися керувати своїм часом.

– Реалістично оцінюйте свої сили. Якщо не маєте часу та ресурсів – краще відмовтесь або делегуйте робочі завдання, з якими не зможете впоратись. Це допоможе зберегти час та якісно виконати вашу роботу. Намагайтесь ефективно організувати побутові завдання – прання чи прибирання. Часто вони забирають багато часу, який можна було б використати більш продуктивно. Записуйте всі сімейні події в окремому календарі та за можливості ведіть список справ, які треба зробити на роботі та вдома. Ефективне планування допоможе якнайкраще сфокусуватись на завданнях та залишити час на сімейні справи. Без плану спадає рівень продуктивності, до того ж ви можете легко втратити пріоритети та схильні неправильно розподіляти час, – написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.

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Вона додала, що також важливо навчитися робити перерви на роботі, оскільки більшість людей можуть підтримувати максимальний рівень концентрації не більше 90 хвилин.

Краще розділяти робочий час на блоки з ефективними перервами, а також не брати роботу додому.

– Вчіться говорити ні. Якщо вас просять виконати додаткове завдання – уважно подумайте. Зважте час та зусилля, які вам потрібні для виконання цього прохання. Якщо відчуваєте, що не впораєтесь – не соромтесь відмовляти. Виконання прохань з відчуття вини або зобов’язання може забрати ваш особистий час, який ви могли б витратити на речі, що мають більший сенс для вас, – підсумувала Супрун.

До слова, у Каліфорнійському університеті Берклі вчені прийшли до висновку, що люди, які недосипають, більше страждають від самотності і замкнутості.