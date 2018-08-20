Зміна ДНК і рак – чим небезпечні електронні сигарети

Заміна звичайних цигарок електронними може спровокувати розвиток важких захворювань, у тому числі і рак.

Такого висновку дійшла вчені з університету штату Міннесота, пише Medical Express.

Електронні цигарки, які потрапили на ринок у 2004 році, виявилися здатні “перебудовувати” і “вибивати” окремі ділянки ДНК людини при тривалому вживанні.

Дослідники також з’ясували, що тривале куріння електронних цигарок підвищує рівень канцерогенних речовин, таких як формальдегід, акролеїн та метилгліоксаль, до критичного рівня, після чого ці речовини починають накопичуватися не тільки у тканинах і органах, а й чинять руйнівний вплив на ланцюжки дезоксирибонуклеїнової кислоти, порушуючи синтез білків та інших органічних сполук.

Генетики зазначають, що з подібних порушень починається розвиток важких спадкових і набутих захворювань, включаючи особливо важкі форми онкології.

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