Щеплення ефективні тільки для дітей – міф чи правда?

У МОЗ розвінчали міф про те, що щеплення роблять лише у дитячому віці.

У відомстві переконують – імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідна повторна вакцинація.

– Так, вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а й дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Тому згідно з календарем профілактичних щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років. Такі щеплення в державних закладах охорони здоров’я дорослі можуть отримати безоплатно, – нагадує МОЗ.

Окрім того, дорослі мають вакцинуватись проти окремих хвороб – якщо не зробили цього у дитинстві.

– Якщо ви не пам’ятаєте, чи робили щеплення, і немає медичних даних про імунізацію – лікар направить на відповідні аналізи. Передусім перевірте наявність щеплень проти кору, краснухи та паротиту, – радят медики.

А ще не забудьте про щеплення проти гепатиту B, якщо ви його пропустили. Дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт.

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Раніше стало відомо, що до кінця 2018 року в Україні обов’язково вакцинують проти кору медиків, вчителів, поліцейських і студентів.

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