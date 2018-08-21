Вчені попередили про головну небезпеку смартфонів

Екран смартфона є однією з найбільш забруднених речей, адже там одна з найвищих концентрацій бактерій на квадратний сантиметр.

Це з’ясували експерти компанії Insurance2go, пише видання Metro.

Вчені провели дослідження, у ході якого використали три різні моделі – iPhone 6, Samsung Galaxy S8 і Google Pixel.

Вони також врахували, що середньостатистичний британець торкається екрану свого смартфона близько 3 тисяч разів на день. При цьому третина користувачів ніколи не чистила свої екрани.

При цьому, як показали тести, екрани смартфонів є найбільш брудними і містять близько 255 одиниць бактерій дріжджів і цвілі на одному квадратному сантиметрі. Наприклад, сидіння туалету на квадратний метр має 24 одиниці бактерій, а офісна клавіатура і мишка – близько п’яти одиниць.

– Перевірені екрани смартфонів були у десять разів брудніше, ніж сидіння унітазу і кнопка зливного бачка. Погані новини у тому, що ми торкаємося обличчям цих екранів, – йдеться у дослідженні.

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До речі, раніше ми писали про топ-4 небезпеки смартфона.