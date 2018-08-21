Як вберегтися від небезпечних бактерій – Супрун дала 5 порад

Уберегтися від бактерій-збудників допоможе свідомість і гігієна.

Про це в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала у Facebook.

– Влітку завжди зростає спокуса з’їсти немиту сливку, відразу куплену на ринку, або ж спробувати в’ялену рибу на березі моря. Однак це бажання може бути небезпечним для вашого здоров’я, – написала Супрун.

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За її словами, ботулізм, сальмонельоз, дизентерія, ешеріхіоз об’єднує те, що в наш організм бактерії-збудники найчастіше потрапляють з зіпсованими і неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, під час купання в забруднених водоймах, через брудні предмети побуту і руки.

Як уберегтися від бактерій-збудників:

1. Мийте руки

Обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням. Брудні руки є однією з найбільш поширених причин харчових отруєнь і появи небезпечних хвороб і станів.

2. Уникайте вживання в’яленої, копченої, солоної і консервованої риби

Якщо консервовані продукти були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином – вони можуть стати причиною інфікування. Наприклад, ботуличным токсином.

3. Не їжте продукти, у яких закінчився термін придатності

Навіть якщо ця їжа нормально виглядає і пахне. Терміни придатності визначають і вказують на основі відповідних наукових тестів, які показують, через який період в упакованої їжі почнуть паразитувати патогенні мікроорганізми.

4. Не купуйте продукти у випадкових осіб або на стихійних ринках

Якщо є хоч мінімальна сумнів щодо дотримання санітарних норм і правил зберігання їжі в місці, де її купуєте, – утримайтеся від неї. Якщо ж ви все-таки купуєте там їжу, проводьте термічну обробку, особливо молока і молочних продуктів.

5. Ретельно мийте овочі та фрукти проточною водою; для споживання дітьми – обдайте окропом

Перші ознаки харчового отруєння звичайно з’являються раптово. Найчастіше це підвищення температури тіла, зниження або відсутність апетиту, загальна слабкість, біль у животі, здуття живота, нудота, діарея.

Вона нагадала, що всього в Україні за останні півроку гострими кишковими інфекціями, куди входять харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами) захворіли 47 256 осіб.

Нагадаємо, Уляна Супрун порадила українцям “пігулку” від усіх хвороб.

Фото: dreamstime.