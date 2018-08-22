Чому не можна заїдати стрес і як з ним боротися – поради Супрун

Заїдання стресу може принести лише тимчасове полегшення, а в майбутньому – проблеми зі здоров’ям.

Про це попереджає у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона також розповіла, як постійне напруження впливає на наші харчові вподобання:

– Дослідження вказують, що фізичний або емоційний стрес стимулює споживання їжі з великим вмістом жирів та цукру. Адже гормон стресу кортизол у комбінації з високим рівнем інсуліну посилює апетит та прагнення солодкої і жирної їжі. Солодке в свою чергу дарує мозку задоволення. Таке замкнене коло призводить до споживання надмірної кількості шкідливої їжі, від чого зростають ризики появи надмірної ваги.

Водночас, за її словами, стрес призводить не лише до переїдання, а й провокує “не менш небезпечні звички: багато кави, алкоголю, куріння, які начебто допомагають заспокоїтись”.

Супрун також наголосила, що їжа, алкоголь чи сигарети не допоможуть позбавитись від стресу та покращити настрій, а лише зашкодять вашому здоров’ю.

– Повноцінне харчування, сон, спілкування з близькими та фізична активність – найкращі методи в боротьбі зі стресом, – радить глава МОЗ.

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До слова, досліди на гризунах показали, що підвищений рівень гормону стресу в однієї особини неминуче викликає зміну активності мозку у інших.

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