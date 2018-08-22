Учені заявили про користь алкоголю і назвали дозу

Вживання алкоголю в помірних кількостях може допомогти вберегтися від серцево-судинних захворювань.

До такого висновку дійшли вчені Університетського коледжу Лондона і Кембріджського університету. Вони з’ясували, що люди, що вживають спиртне рідше страждають від серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто не п’є, передає EurekAlert!

Вчені провели дослідження з групою в 35 132 людини.

Було оцінено рівень вживання спиртних напоїв, при цьому помірною дозою вважалися 168 грамів етанолу в тиждень для чоловіків і 112 грамів етанолу в тиждень для жінок. Протягом всього періоду спостережень було зареєстровано 1718 випадків (4,9 відсотка від усього числа досліджуваних) коронарної хвороби серця. Померли при цьому 325 чоловік.

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Найчастіше від серцево-судинних захворювань страждали ті, хто перестав пити. У меншій мірі постраждали ті, хто вживав алкоголь в помірних кількостях. При цьому значна різниця спостерігалася лише у жінок старше 55 років.

До слова, інші учені доводять, що повна відмова від алкоголю може бути настільки ж шкідливою, як його надмірне споживання.