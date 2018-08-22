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Увага – рак. Люди яких професій ризикують захворіти

Розвиток таких видів раку як рак грудей, матки, щитовидної залози та інших різновидів онкології набагато вищий у співробітників екіпажів, ніж у людей інших професій.

Такого висновку дійшли вчені, передає журнал Environmental Health. Вони порівняли інформацію про стан здоров’я у 5 тисяч бортпровідників і людей інших професій.
Вчені з Гарварду провели інше дослідження, в якому порівняли інформацію про здоров’я 5 тисяч стюардес, які літали на внутрішніх і міжнародних рейсах.

Експеримент показав, що у стюардес ризик раку становить 3,4%, а у людей наземних професій – 2,3%.

Вчені пояснюють це тим, що на великих висотах бортпровідники отримують іонізуюче опромінення. Люди цих професій мають збої у біоритмах через ненормованість робочого дня і зміну часових поясів. У стюардес більш поширений рак молочної залози і рак шкіри.

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До речі, від відомого хімзасобу по тілу з’являються пухирі і воно викликає рак шкіри.

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