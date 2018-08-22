Як займатися сексом у спеку – 5 порад

Літня спека – не привід відмовлятися від сексу. Прості поради допоможуть отримати задоволення.

Про це пише Країна здоров’я.

Відмовтеся від інтиму вдень

Краще вибирати для сексу вечірній або ранковий час – і прохолодніше, і організм не такий стомлений від спеки.

Займайтеся сексом після прохолодного душу

Струмені води добре освіжають, а партнери виглядають навіть сексуальнішими.

Підготуйте кімнату

Бажано перед сексом охолодити кімнату за допомогою кондиціонера.

Вибирайте прохолодне місце

Якщо ж ви не вдома, то підійде ділянка з тінню на пляжі, в басейні, на лісовій галявині під склепінням дерев. Тільки подбайте про гігієну та відсутність свідків.

Використовуйте прохолодні предмети

Кубики льоду, прохолодні напої і т.п.

До слова, вчені не радять займатися сексом у воді, незалежно від того, басейн це, море, прохолодний душ або гаряча ванна. Ми писали, чим небезпечні подібні втіхи для здоров’я.

Фото: drjahlov