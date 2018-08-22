Як займатися сексом у спеку – 5 порад

Літня спека – не привід відмовлятися від сексу. Прості поради допоможуть отримати задоволення.
Про це пише Країна здоров’я.
Відмовтеся від інтиму вдень
Краще вибирати для сексу вечірній або ранковий час – і прохолодніше, і організм не такий стомлений від спеки.
Займайтеся сексом після прохолодного душу
Струмені води добре освіжають, а партнери виглядають навіть сексуальнішими.
Підготуйте кімнату
Бажано перед сексом охолодити кімнату за допомогою кондиціонера.
Вибирайте прохолодне місце
Якщо ж ви не вдома, то підійде ділянка з тінню на пляжі, в басейні, на лісовій галявині під склепінням дерев. Тільки подбайте про гігієну та відсутність свідків.
Використовуйте прохолодні предмети
Кубики льоду, прохолодні напої і т.п.Читайте: Публічний секс: де можна зайнятися і що за це буде Вчені знайшли секрет якісного сексу Чим небезпечна відсутність сексу для жінок
До слова, вчені не радять займатися сексом у воді, незалежно від того, басейн це, море, прохолодний душ або гаряча ванна. Ми писали, чим небезпечні подібні втіхи для здоров’я.
Фото: drjahlov