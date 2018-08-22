Які приватні клініки надали можливість обрати сімейного лікаря в Україні

В Україні вже 85 приватних клінік та лікарів-підприємців підписали договори з Національною службою здоров’я, що передбачає можливість для пацієнтів обирати сімейного лікаря серед фахівців цих закладів.

Про це повідомила в. о. міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

– На сьогодні вже 85 приватних клінік та лікарів-підприємців підписали договори з Національною службою здоров’я України. У липні їх було всього 12, — повідомила Супрун.

Пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, отримуватимуть повний перелік послуг первинної медичної допомоги, як і в комунальних закладах.

– Для них вартість послуг оплатить Національна служба здоров’я, — зазначила очільниця МОЗ.

Повний перелік приватних клінік та лікарів-підприємців в Україні, які уклали договори з НСЗУ — дивіться тут.

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Нагадаємо, як викликати лікаря та підписати декларацію.

Фото: DarkoStojanovic/Pixabay, МОЗ