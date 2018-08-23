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Читання лежачи вбиває зір, а морква лікує – правда чи міф

Зір погіршується, якщо сидіти близько до екрана телевізора або читати лежачи. Правда це чи міф? 

зір

В. о. міністра охорони Уляна Супрун у Facebook розповіла, що насправді впливає на погіршення зору та є причиною появи хвороб очей.

– Одна з реальних причин порушення зору – генетика. Фізіологічна причина короткозорості – неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. Читання книжки чи сидіння перед екраном не можуть впливати фізіологічно, а спадковість на таке здатна, – запевняє вона.

Більш того, за її словами, поїдання моркви кілограмами не допоможе його вилікувати.

Супрун також наголосила, що науковці не знайшли зв’язку між короткозорістю та часом, проведеним за моніторами ґаджетів.

– Втім, не виключено, що ми можемо відчувати певні симптоми, як-от напруження, сухість очей чи подвоєння зображення. Але зазвичай ці симптоми тимчасові і не мають впливу на розвиток хвороб ока. В сукупності такі симптоми називаються комп’ютерний зоровий синдром. Він часто зустрічається в користувачів комп’ютерів – по всьому світу їх мають близько 60 млн людей, – пише глава МОЗ.

Не знайшла наукового підтвердження також інформація про те, що шкідливо дивитися на монітори у темряві. Читання при поганому світлі або ж лежачи – також не може призвести до хвороб очей.

– Багато батьків вважають, що погіршити зір може сидіння на задній парті. Втім, бажання посадити дитину на першу парту – не виправдане. Дивитись на віддалені предмети – нормальна функція нашого ока, тому нашкодити зору задня парта не зможе. Сидіння ж за першою партою бажане дітям, що мають вади зору, які не підлягають корекції, – розповідає Супрун.

Щодо ж моркви вона сказала, що вітамін А і справді бере участь у функціонуванні сітківки, а його дефіцит може призвести до погіршення нічного зору, проте цей дефіцит має бути дуже великий, щоб мати якийсь негативний вплив. Те саме стосується і чорниці.

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– Щоб зменшити ризики погіршення зору, повноцінно та збалансовано харчуйтесь, слідкуйте за вагою, залиште шкідливі звички, як-от, куріння та ходіть на прогулянки. Останній пункт навіть важливіший, ніж здається. Дослідження вказують на те, що міопія прогресує повільніше у тих дітей, які частіше бувають на свіжому повітрі, – підсумувала Супрун.

До речі, вчені навчили штучний інтелект визначати характер людини за її очима.

Фото: pixabay.com

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