Медична страховка в Україні: чи дійсно потрібна, як обрати пакет і ціни

В Україні медична страховка не настільки популярна, хоча вона дозволяє істотно заощадити під час нещасних випадків і хвороб.

Що таке медичне страхування

Медичним страхуванням називають вид страхування особи, який гарантує отримання медичної допомоги та компенсацію витрат на медикаменти при виникненні проблем зі здоров’ям, які відповідають страховому випадку.

При укладанні договору зі страховою компанією буде надаватися список захворювань і випадків, при яких вам буде компенсуватися вартість лікування. Тобто, якщо страховки від, наприклад, хронічних захворювань у вас немає, то й витрати на лікування не покриватимуться.

Більшість страхових компаній в Україні пропонує наступні послуги при оформленні медичного страхування:

поліклінічне обслуговування

оплата медикаментів при амбулаторному і стаціонарному лікуванні

стоматологічне лікування (планове та екстрене)

планова та екстрена стаціонарна допомога

невідкладна допомога

Крім того, можна отримати додаткові послуги в пакеті, які відрізняються в залежності від обраної страхової компанії і можуть включати в себе вакцинацію від грипу, діагностику і лікування туберкульозу, планове протезування зубів, корекцію зору і багато іншого.

Також обговорюється і сума оплати страхового поліса, в залежності від послуг, що надаються і типів випадків, які він покриватиме. У рік одній людині буде доступна певна сума, яку готова покривати страхова компанія. Якщо ж за рік вона буде вичерпана, то оплата лягатиме на хворого.



В Україні медичної страхування досі не є затребуваною послугою. Найбільше договорів на таку послугу укладають з корпоративними клієнтами. Тобто, медичною страховкою користуються компанії для забезпечення фінансування співробітників в разі хвороби або нещасного випадку.

До кінця 2013 року в Україні було застраховано близько 5% населення. Наразі цей показник міг наблизитися до 6%, але це все одно дуже погане становище справ, в порівнянні з країнами Західної Європи, де кількість застрахованого населення наближається до 85-90%. У деяких країнах світу навіть введено обов’язкове медичне страхування, яке прекрасно себе проявило за довгі роки.

Світовий досвід медичного страхування

Досвід обов’язкового медичного страхування впроваджується і в найближчих до України європейських країнах, які прекрасно розуміють його необхідність в сучасному світі.

Так, в Польщі особи, що працюють, зобов’язані платити за медичне страхування. Внески віднімаються безпосередньо із заробітної плати роботодавцем, а фрілансери самі платять внесок у Національний фонд охорони здоров’я.

Але існує в Польщі і добровільна система страхування. Страховку можуть оформити люди, які не потрапляють під категорію, якій необхідно мати медичне страхування.

Внески за обов’язкове страхування в Польщі становлять близько 9% від заробітної плати. Людям, які беруть участь у програмі, і членам їх сімей надають право на безкоштовну первинну медико-санітарну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу та стаціонарне лікування.

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У Нідерландах медичне страхування почали вводити в 1940-х роках. В цей час союзи взаємодопомоги об’єднувалися у великі страхові фонди.

У 1990-х роках провели реформи, які відомі під назвою план Деккера. Фрагментарні страхові програми поміняли на систему обов’язкового медичного страхування.

У результаті ввели єдину для всіх категорій населення ставку страхового внеску, що визначається відсотком від прибутку. Сума накопичується у страховому фонді і повертається страховій компанії, яку обрав клієнт.

Компанія отримає відрахування від страхового фонду, які відображають реальний обсяг витрат, включаючи нормативи на ведення справи. Така система управління зберігає відповідальність уряду за стан охорони здоров’я, але багато функцій управління і планування переходять страховим компаніям.

Швеція ввела обов’язкове медичне страхування у 1955 році, яке стало невід’ємною частиною Національної системи соціального страхування і сьогодні є обов’язковим для всього населення країни.

Фінансування страхування здійснюють уряд, муніципальні та окружні ради, а також роботодавці.

У США, всупереч поширеній думці про медичне страхування, воно не обов’язкове. Будь-яка людина може отримати медичну допомогу, якщо готова її оплатити. Але при цьому доведеться відстояти в чергах і саме лікування буде досить дорогим.

Найчастіше страховка в США стає обов’язковою під час роботи і її надає роботодавець. Втрата роботи призведе й до втрати страхового поліса, через що деякі жителі країни оформляють медичну страховку, яка не прив’язана до місця роботи.

Лікування в США дороге і навіть базовий візит до лікаря може обійтися в кілька сотень доларів. Однак вартість самого мінімального пакету медичних послуг в США може обійтися в приблизно $200-$300. Оскільки навіть в США не всі можуть дозволити собі користуватися медичною страховкою, більшість надає перевагу життю зі страховим полісом, наданим роботодавцем, який в середньому коштує близько $500.

Медичне страхування в Україні

В Україні ринок страхування розвинений не так сильно, як в інших Європейських країнах, оскільки останні кілька років економіка нашої країни перебувала в дуже нестабільному і крихкому стані. Тому українці намагаються більше збирати гроші, замість того, щоб робити довгострокові вклади, навіть якщо це стосується їх здоров’я.

Але, незважаючи на це, ринок страховки і страхової медицини в Україні існує і намагається активно розвиватися навіть в таких нелегких умовах. Найбільше у нас поширене так зване особисте страхування, яке клієнт укладає особисто зі страховою компанією. Іноді медична страховка входить в соціальний пакет великих компаній, але він становить на ринку досить малу частку.

Навіть в нашій країні медична страховка несе велику вигоду для клієнтів страхових фірм. При виникненні страхового випадку вона дозволяє людині не хвилюватися за вартість ліків і обстежень, які їй необхідні. Крім того, клієнт точно знає суму, на виплату якої він може розраховувати. Якщо лікувальний заклад порушить стандарти медичних послуг, то страхова компанія може відмовити їм у повній або частковій оплаті.

Основних мінусів в медичній страховці можна виділити два. По-перше, якщо за рік (або іншу визначену кількість часу) дії поліса з вами нічого не трапиться або вам не знадобиться медична допомога, то й гроші ніхто не поверне.

По-друге, потрібно чітко розуміти, які страхові випадки оплачуватимуться за вашим полісом. Якщо ж ви захворієте чимось, що не прописано у вашій страховій угоді, то оплату медичних послуг компанія не компенсує. Наприклад, часто в медичну страховку не входить пакет стоматологічних послуг або вони дуже обмежені.

Базова страховка на рік, вартість якої становить близько 300-500 гривень, дозволить менше переживати за звичайні хвороби, але навряд допоможе при серйозних проблемах зі здоров’ям. Така страховка дозволить отримувати близько 25 тис. грн компенсації за страховими випадками на рік, але й тут все більше залежить від самої фірми, з якою ви укладаєте угоду.

Наприклад, страхова компанія ІНГО Україна пропонує річну суму відшкодування у розмірі 135 тис. грн при річній оплаті майже 7,5 тис. грн.

Компанія АСКА може надати страхування, яке покриває виключно візити до лікарів і бригади швидкої допомоги при виникненні нещасного випадку. Вартість такого поліса складе 500 гривень на рік.

У компанії Альфа страхування є безліч видів страхових пропозицій, які поширюються на сім’ю. Ціна коливається від 1 тис. грн до 32,2 тис. грн без врахування страховки для дитини. Залежно від обраного пакета, кількість і якість послуг значно відрізнятиметься. Наприклад, базовий пакет за 1 тис. грн надасть вам страхову компенсацію на суму в 50 тис. грн. З послуг вам буде надано виклик швидкої допомоги і невідкладне лікування в стаціонарі клінік до так званої 4-ї категорії.

Страховка в тій же компанії за 5,4 тис. грн вже дасть можливість страхової компенсації до 100 тис. грн. З послуг вам додадуть відвідування поліклініки до 4 категорії, часткову оплату за медикаменти і виклик лікаря додому.

Невідкладна стоматологічна допомога надається, як правило, в страхових пакетах, вартість яких починається від 15 тис. грн. Крім того, чим дорожчий пакет, тим більшою буде кількість клінік, в яких ви зможете лікуватися.

Також важливо звертати увагу на те, які суми покриваються при хірургічному та стоматологічному лікуванні. Адже навіть при 100 тис. грн компенсації, страхова може покривати, наприклад, не більше 2 тис. грн на стоматологію.

Для оформлення медичного страхування вам знадобляться:

Паспорт

Ідентифікаційний номер

Заповнені анкети, які пропонує страхова компанія

Платежі, зазвичай, проводяться один раз на рік, але деякі компанії можуть надавати щомісячну та щоденну оплату.

До слова, завдяки внесеним змінам, придбати обов’язкову страховку на авто в Україні відтепер можна через електронну систему.

Фото: ІНГО Україна (Скріншот), Альфа страхування (Скріншот)

