У тілі людини знайшли новий орган

Вчені з австралійського Інституту медичних досліджень Гарван знайшли в імунній системі мікроорган, який запам’ятовує всі попередні інфекції та вакцинації.

Він наповнений імунними клітинами, які реагують на інфекції, з якими раніше не стикався організм людини, пише Newsweek.

Розміщений мікроорган із зовнішнього боку лімфатичних залоз.

Його вдалося виявити за допомогою складного методу під назвою 3D-мікроскопія.

Вченим вдалося навіть отримати тривимірні знімки мокрооргана в реальному часі – він тонкий, плоский і дає про себе знати тільки тоді, коли тварини або людина мають справу з невідомою інфекцією.

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Нагадаємо, ВООЗ попередила про високу ймовірність нової глобальної епідемії, причиною якої стане невідома поки інфекція – так звана хвороба Ікс.

Фото: newsweek.com, pixabay.com