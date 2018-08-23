В Україні заборонили популярний спрей від нежитю

В Україні тимчасово заборонили продавати і застосовувати препарат від нежитю Назо-спрей.
Про це йдеться в розпорядженні Держслужби з лікарських засобів і контролю за наркотиками від 23 серпня.
– Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Назо-спрей, спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мг у контейнері з розпилювачем, в пачці з картону, серії 01711117 у зв’язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційного посвідчення, – йдеться у документі.
Препарат використовується для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа.
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До слова, нещодавно в Україні виявили 75 найменувань незареєстрованих лікарських засобів.
Фото: dreamstime.com
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