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В Україні заборонили популярний спрей від нежитю

В Україні тимчасово заборонили продавати і застосовувати препарат від нежитю Назо-спрей.

Спрей від нежитю

Про це йдеться в розпорядженні Держслужби з лікарських засобів і контролю за наркотиками від 23 серпня.

– Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Назо-спрей, спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мг у контейнері з розпилювачем, в пачці з картону, серії 01711117 у зв’язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційного посвідчення, – йдеться у документі.

Препарат використовується для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа.

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До слова, нещодавно в Україні виявили 75 найменувань незареєстрованих лікарських засобів.

Фото: dreamstime.com

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