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Вчені розповіли про ще одну причину ожиріння

Вчені з’ясували, що недосипання впливає на обмін речовин в організмі та викликає ожиріння.

Сон

Шведські вчені дійшли висновку, що порушення сну впливає на обмін речовин людини та підвищує здатність тіла накопичувати жир, пише The Guardian.

Нові дані доповнюють докази про те, що недосипання впливає на ритми природного годинника, спричиняючи різні проблеми зі здоров’ям.

– Спати не означає лише заощаджувати енергію. Цей процес має дуже багато функцій, – сказав дослідник циркадних ритмів Університету Уппсала Джонатан Кедернаес.

Як з’ясувалося, проблеми зі здоров’ям у людей, які недосипають, з’являються через вплив на обмін речовин і збалансованість між м’язовою масою і жиром в тілі.

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За словами вчених, правильна дієта та фізичні вправи допоможуть подолати наслідки недосипання.

До слова, міжнародна група вчених виявила механізм, який провокує розвиток ожиріння і пов’язаний зі стійкістю до лептину (гормону контролю ваги).

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