Знайдена нова причина ожиріння

Міжнародна група вчених виявила механізм, який провокує розвиток ожиріння і пов’язаний зі стійкістю до лептину (гормону контролю ваги).

Про це повідомляється у прес-релізі на MedicalXpress.

Молекули лептину виділяються з клітин білої жирової тканини під час прийому їжі. Через кров гормон потрапляє у мозок, у гіпоталамус, де взаємодіє з білками на поверхні нейронів. Показано, що у людей із зайвою вагою у крові багато лептину, але це не впливає на їх ситість. Такий стан називається стійкістю до лептину, і вважається, що саме це відповідає за розвиток ожиріння.

Дослідники з’ясували, що у мишей, які отримують велику кількість жирів з їжею, утворюється фермент, який перешкоджає зв’язуванню лептину з рецепторами нервових клітин у гіпоталамусі. MMP-2 викликає ушкодження рецепторів. У свою чергу, це блокує сигнали нейронів, що беруть участь у формуванні відчуття ситості.

Вчені зуміли придушити активність MMP-2 і показати, що у цьому випадку лептин знову починає зв’язуватися з нейронами, що зменшує схильність до переїдання. Дослідники сподіваються, що результати допоможуть розробити інгібітор протеїнази, який був би ефективним для організму людини. Однак наявність подібного механізму у людей ще належить підтвердити.

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До речі, раніше вчені назвали дату, коли почнеться тотальне ожиріння людства.