Користі від помірного вживання алкоголю немає – вчені

Вчені вважають, що помірне вживання алкоголю не несе користі для здоров’я.

Вчені з Вашингтонського університету вважають, що помірне вживання алкоголю не є безпечним для здоров’я, повідомляє EurekAlert!.

Дослідники проаналізували дані про наслідки вживання алкогольних напоїв серед людей зі 195 країн. Під час експерименту, який тривав 26 років, проаналізували близько 600 наукових статей, які присвячені ризику вживання алкоголю.

Вченим вдалося встановити зв’язок між випиванням і підвищенням ризику передчасної смерті, раку і серцево-судинними захворюваннями.

За словами експертів, тільки повна відмова від алкоголю мінімізує ймовірність захворювань.

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До слова, вчені з’ясували, що недосипання впливає на обмін речовин в організмі та викликає ожиріння.