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Чиста отрута! Названо найнебезпечніший продукт харчування

Кокосове масло більше ніж на 80% складається із насичених жирів, і є “одним із найгірших продуктів, які тільки можна з’їсти”.

Кокосове масло

Кокосове масло є “чистою отрутою”, переконана директор Інституту профілактики та епідеміології онкологічних захворювань Фрайбурзького університету і професор Гарварду Карін Міхелс, передає Business Insider.

За словами професорки, вживання кокосового масла може завдати значної шкоди, оскільки воно є “одним із найгірших продуктів, які тільки можна з’їсти”.

Міхелс підкреслила, що кокосове масло на понад 80% складається із насичених жирів. Це вдвічі більше за свиняче сало та на 60% більше за яловичий жир.

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Професор також додала, що масло кокоса підвищує вміст “поганого холестерину”, надлишок якого збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Раніше вчені з’ясували, що помірне вживання алкоголю не є безпечним для здоров’я.

Фото: Pixabay

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