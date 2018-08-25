Тренування по-новому: Супрун розповіла, чим замінити фітнес

Робота на городі або так званий агрофітнес добре впливає на психічне здоров’я людини. Однак є і деякі мінуси.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснює, що це сильне навантаження на м’язи.

Але робота на природі знижує рівень гормону кортизолу в організмі, що у свою чергу зменшує напругу і симптоми тривожності.

До того ж, садівництво впроваджують у деяких клініках для людей з психічними хворобами. Різні інструменти здатні розвивати різні м’язи тіла. Саме тому агрофітнес містить аеробні вправи для зміцнення м’язів.

Порівнюючи агрофітнес і просто фітнес, перший не спланований і не циклічний. Також такі тренування різноманітні і не монотонні.

З “мінусів” агрофітнесу – ризик отримати травму, біль у м’язах і суглобах. Таким чином, він серйозно може нашкодити організму. У землі живе збудник правця, а, отже, існує ризик підчепити небезпечне захворювання.

Щоб уникнути травм, спробуйте чергувати види діяльності, працювати недовго, часто робити перерви і розминки. Супрун зазначила, що наступного дня необхідно відпочити.

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До речі, Факти ICTV писали, що люди із зайвою вагою мають підвищений ризик захворіти на дуже небезпечні хвороби.