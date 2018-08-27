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6 або 10 годин? Вчені визначили ідеальну кількість сну

Вчені дійшли висновку, що як недосипання, так і пересипання впливають на ймовірність смерті від хвороб серця.

Сон

Результати роботи вчених опубліковані на порталі Європейського товариства кардіології.

У ході дослідження фахівцями був вивчений взаємозв’язок між тривалістю сну і розвитком серцево-судинних захворювань. Для цього вчені проаналізували дані обстежень 1 млн людей зі здоровим серцем.

Обстежених пацієнтів розділили на три групи: у першій люди спали більше 8 годин на добу, у другій – від 6 до 8 годин, у третій – менше 6 годин.

З’ясувалося, що ризик появи інсульту і розвитку ішемічної хвороби серця зростає на 11% при сні менше шести годин. У той самий час при тривалості сну більше восьми годин такі ризики вищі на 33%.

Тобто аби бути здоровою людині потрібно спати від 6 до 8 годин.

– Короткі проміжки сну навряд чи завдадуть серйозної шкоди здоров’ю, але необхідно уникати надмірного сну. Правильний сон є важливою частиною здорового способу життя, – каже автор дослідження Епаймінондаса Фонтаса.

Читайте: Денний сон: скільки потрібно спати і чому

До речі, раніше вчені розповіли, як інтернет впливає на сон.

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