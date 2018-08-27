Без навантаження на спину. Як правильно носити шкільний рюкзак

МОЗ і лікар-нейрохірург дали кілька порад, які допоможуть скласти шкільний рюкзак так, щоб у дитини не було навантаження на спину.

Поради, які підготували МОЗ і лікар-нейрохірург, допоможуть вчасно звернути увагу на навантаження шкільних рюкзаків і захистити спини дітлахів.

Адже під час навчального процесу навантаження має бути на мозок, а не на спину, наголошує в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

– Організуйте розміщення предметів у рюкзаку так, щоб найбільш важкі були внизу, ближче до центру та до спини. У відділенні, яке прилягає до спини дитини, мають розміщуватись книги. Це мінімізує ризики травми спини, – пише в.о. глави МОЗ.

Супрун радить заохочувати дитину розповідати про будь-який дискомфорт, біль, оніміння чи інші відчуття у спині, шиї, руках чи ногах, які виникають при носінні рюкзака.

Крім того, варто стежити, щоб дитина завжди використовувала дві лямки рюкзака: рівномірний розподіл ваги вбереже від викривлення хребта.

Для профілактики проблем зі спиною потрібно щільно затягувати лямки, щоб рюкзак прилягав до спини по всій довжині.

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Не менш важливо стежити за тим, як дитина одягає і знімає рюкзак. Важливо, щоб школяр робив це без зусиль. За необхідності потрібно відрегулювати довжину лямок.

– Слідкуйте, щоб дитина не нахилялася вперед для компенсації ваги рюкзака. Якщо вам здається, що рюкзак заважкий, заберіть кілька підручників з рюкзака і нехай дитина несе їх у руках. Якщо вага рюкзака є надмірною і проблема залишається, придбайте другий комплект книжок: один – для дому, інший – для школи, – наголошує Уляна Супрун.

Крім того, в.о. глави МОЗ закликає не ігнорувати будь-які больові відчуття у спині дітей і підлітків.

За її словами, варто заохочувати дитину не носити рюкзак без необхідності та знімати його при кожній можливості.

Крім того, в рюкзаку мають бути тільки необхідні речі.

Якщо дитині треба щось підняти з підлоги, не знімаючи рюкзак, безпечна поза – це присідання, а не нахили.

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