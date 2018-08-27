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Як правильно пити воду, і чому 8 склянок на день – міф

Немає ніяких наукових доказів того, що надмірне споживання води благотворно впливає на здоров’я, зазначає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Організм здорової людини завжди дасть знати про спрагу, і змушувати себе випивати вісім склянок води не потрібно. Твердження про те, що зайва рідина допоможе позбутися від зморшок, очистити організм від токсинів або допомогти схуднути, є міфом. Про це написала в Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Супрун зазначила, що переконання про необхідність випивати 8 склянок води на день пов’язують з рекомендаціями американської Ради з питань харчування (U.S. Food and Nutrition Board) 1945 року, яка радить дорослим вживати 2,5 літра води на день. Однак у цих же рекомендаціях зазначалося, що велика частина води міститься в продуктах, тому водний баланс поповнюється також під час прийому їжі.

Безумовна користь води проявляється тоді, коли ви п’єте стільки, скільки потрібно вашому організму. Але немає ніяких науково підтверджених доказів щодо переваг для здоров’я надмірної кількості води, зазначає Супрун.

Єдиних норм споживання рідини не існує, універсальна порада – пийте, коли ви відчуваєте спрагу. Під час занять спортом або в разі спеки пити слід частіше.

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Однак люди похилого віку і діти гірше розрізняють сигнали тіла про спрагу, тому їм потрібно нагадувати про воду. Крім того, тіло дітей містить більше води, ніж тіло дорослих, і ще вони більше рухаються.

Також лікар може порадити вам пити більше води, якщо цього вимагає ваше лікування. Наприклад, якщо у вас камені в нирках, інфекція сечовивідних шляхів або діарея. Якщо ви часто відчуваєте сухість у роті – це може свідчити про проблеми зі здоров’ям або бути пов’язаним з прийомом ліків.

Нагадаємо, Уляна Супрун порадила українцям “пігулку” від усіх хвороб.

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