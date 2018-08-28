Парламент Великої Британії: Регулювання електронних сигарет перешкоджає скороченню куріння

В серпні Комітет з науки і технологій при парламенті Великої Британії опублікував звіт про електронні сигарети.

Згідно з даними, електронні сигарети, як й системи нагрівання тютюну, менш шкідливі у порівнянні зі звичайними сигаретами, та їх розповсюдження не впливає на кількість курців (в т.ч. серед молоді). Навпаки, електронні сигарети використовуються як продукт зниженого ризику тими користувачами, хто не може відмовитися від куріння самостійно або за допомогою медикаментозної терапії.

Як результат, застосування ідентичних із традиційними сигаретами правил регулювання перешкоджає скороченню рівня куріння серед населення.

Електронні сигарети на 95% менш шкідливі ніж традиційні. Вони не містять смол і монооксиду вуглецю – найбільш небезпечних компонентів сигаретного диму, які утворюються при горінні. Системи нагрівання тютюну – досить нова категорія продуктів зниженого ризику – вважаються також менш шкідливими у порівнянні зі звичайними сигаретами.

– Використання електронних сигарет скорочує рівень шкоди для здоров’я у порівнянні з сигаретним димом. Це відноситься також до систем нагрівання тютюну. Необхідно вивчати побічні ефекти, хоча їх значно менше, ніж від сигарет, – прокоментував ситуацію відносно пасивного куріння професор Девід Гаррісон, представник комітету Великої Британії з канцерогенності хімічних речовин у харчових продуктах, споживчих продуктах та навколишньому середовищі.

Діюча політика Великої Британії регулює електроні сигарети на рівні з традиційними у питаннях ліцензування, реклами та доступності використання. Експерти стверджують: оскільки електронні сигарети є менш шкідливим продуктом, їх регулювання має бути переглянутим. Звіт комітету містить декілька рекомендацій:

1. Ліцензування електронних сигарет дозволить лікарям пропонувати їх в якості методу боротьби з курінням немотивованим на відмову курцям, що зменшить шкоду для здоров’я.

2. Електронні сигарети виключають пасивне куріння. Заборона на використання у громадських місцях та примушування використовувати ті ж самі зони, що й курці, може привести до рецидивів.

3. Необхідно переглянути рекламні обмеження, оскільки багато з тих, хто зазнав невдачі у відмові від куріння, погано інформовані про можливі альтернативи.

Представники Центру дослідження тютюну та алкоголю відзначають нестачу даних – вивчення безпеки систем нагрівання тютюну проводяться лише однією тютюновою компанією. Дані повинні пройти незалежне оцінювання перед їх публікацією, але вже на ранніх етапах дослідження підтверджують, що ймовірність розвитку раку при використанні системи heat-not-burn складає приблизно 10% у порівнянні зі звичайними цигарками.

Незважаючи на те, що отриманні докази вказують, що електронні сигарети менш шкідливі ніж традиційні, на ринку постійно з’являються нові продукти – як електронні сигарети, так й системи нагрівання тютюну. Дослідження мають враховувати їх також з метою надання актуальної інформації про безпеку пристроїв.

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Ситуація в Україні протилежна – єдина позиція Міністерства охорони здоров’я щодо електронних сигарет та систем нагрівання тютюну була зазначена в. о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун на її особистій сторінці у Фейсбуці. Вона йде врозріз з підходом Великої Британії, де у 2016 році був зафіксований історичний мінімум розповсюдженості куріння (15,5% або 16,9 мільйонів). Це стало можливим здебільшого завдяки підходу зменшення шкоди (harm reduction). В Україні, за даними звіту GATS, у 2017 році частка курців склала 22,8%. Пости в.о. міністра викликали неоднозначну реакцію серед населення, яке вже перейшло на альтернативні продукти – детальніше тут.

Чому Велика Британія? Цифри говорять самі за себе: сьогодні в країні зафіксовано 2,9 мільйонів користувачів електронних сигарет, 470 000 використовують їх з метою позбавлення від залежності, а десятки тисяч повністю відмовляються від куріння щорічно. Курцям необхідно доносити важливість відмови від куріння, однак, якщо це неможливо, допомагати переходити на електронні сигарети як на менш шкідливу альтернативу.